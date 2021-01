Regularizada situação de débito de oxigénio no Hospital Amadora-Sintra

Em comunicado, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) "informa que, mantendo-se a monitorização permanente do seu fluxo. Tal como informado, verificaram-se ao início da noite de ontem um conjunto de constrangimentos na referida rede,, com vista a garantir a diminuição do número de doentes internados a quem é necessário administrar oxigénio em alto débito".Ainda de acordo com o Hospital de Amadora-Sintra,. De igual modo, em momento algum os doentes internados estiveram em perigo devido a esta ocorrência, tendo as flutuações da rede sido colmatadas com recurso a garrafas de oxigénio, envolvendo a mobilização de vários profissionais, cujo esforço se enaltece e agradece publicamente".. Este verdadeiro funcionamento em rede, envolvendo várias entidades, permitiu dar uma resposta exemplar a uma ocorrência extremamente desafiante".

Hospital com maior número de internamentos por Covid-19



Diz ainda o comunicado enviado às redações que "o HFF é o hospital da região Lisboa com mais doentes Covid-19 internados:. Muitos destes doentes necessitam de oxigénio medicinal em alto débito".. O reforço desta infraestrutura vai melhorar a capacidade de resposta a eventuais necessidades de aumento do consumo".Diz ainda o Hospital que "tiveram também já início os trabalhos de instalação de uma rede redundante na Torre Sintra, que - tal como a rede redundante já instalada na torre Amadora - irá reforçar a rede de gases medicinais já existente. Adicionalmente vai também ser instalado um tanque de oxigénio para alimentar em exclusivo a Área Dedicada a Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência e que ficará independente da rede principal do HFF".