Reina o tomate no Douro

Caldeirada de tamboril, mexilhão e carabineiro com tomate, sopa fria de tomate, migas de tomate e pataniscas de bacalhau, ou apenas com sal grosso e azeite, são alguns dos muitos pratos que 16 restaurantes da região do Douro estão a confecionar com o tomate coração de Boi durante este mês de Agosto.







O fruto é a paixão maior nesta altura do ano em toda a região duriense. Carnudo, quase sem sementes e com um sabor intenso, este tomate único tem, desde há cinco anos, um concurso em que estão presentes as maiores quintas da região vinhateira. Suspenso por causa da pandemia, o concurso deu lugar a muitas ementas elaboradas pelos melhores restaurantes da região.

Uma paixão gastronómica que a empresa Green Grape tem ajudado, com os produtores durienses, a aumentarem a produção e o valor. Na calha está já, em parceria com algumas associações do Douro, a intenção de criar um guia e um livro sobre este único, saboroso e fresco tomate coração de Boi.