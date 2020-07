Relator de petição alerta para carências dos Hospitais de Coimbra

Numa visita realizada aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), polo do CHUC, no âmbito da petição "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade", o parlamentar eleito por Coimbra salientou a "excelência" daquela unidade, mas apontou carências.

"Os HUC são um polo de excelência, que tem algumas carências e aspetos que têm de ser corrigidos quanto mais depressa melhor", disse Maló de Abreu, que liderou um grupo com mais dois deputados eleitos por Coimbra - João Gouveia (PS) e José Manuel Pureza (BE).

Entre as carências detetadas, o deputado do PSD, que foi indicado pela Comissão de Saúde como deputado relator da petição para devolver a autonomia ao Hospital dos Covões, referiu que é "urgente resolver o problema das urgências e do estacionamento".

"A nossa visita pretende ajudar-nos a perceber a melhor forma de responder à petição que foi feita", adiantou Maló de Abreu, perspetivando que o relatório final esteja concluído no final do mês para a apresentar à Comissão de Saúde da Assembleia da República.

Segundo o deputado, que, na semana passada, esteve no Hospital dos Covões, o objetivo das visitas passa por "construir um relatório que seja o mais fiel possível àquilo que se está a observar no terreno".

No âmbito da elaboração do relatório da petição, até ao final do mês vão ser também visitados o Hospital Pediátrico e as duas maternidades - Daniel de Matos e Bissaya Barreto, que também integram o CHUC.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do conselho de administração do CHUC, que guiou a visita, reconheceu a necessidade de o Governo dar luz para a requalificação do serviço de urgência, que está a funcionar num modelo de atendimento que "não é o mais adequado à prestação de cuidados aos doentes".

"A urgência está organizada por balcões de especialidade, quando o foco tem de ser em função do nível de criticidade do tratamento dos doentes", explicou Carlos Santos, salientando que o espaço terá de ser redesenhado de forma a centrar-se "nas necessidades dos doentes, em função dos diferentes níveis de criticidade com que ocorrem à urgência".

Segundo o presidente do CHUC, o projeto da requalificação do serviço de urgência está aprovado, com uma comparticipação de 50% assegurada por fundos comunitários, faltando apenas a autorização do Governo para o processo de obras avançar.

"Sem esta intervenção, a unidade hospitalar como um todo não tem a possibilidade de continuar a manter e a assegurar a qualidade dos cuidados que presta", sublinhou Carlos Santos, que na terça-feira será ouvido pela Comissão de Saúde na Assembleia da República.

A petição que trata de "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade" deu entrada na Assembleia da República no dia 01 de junho e é subscrita por 4.493 peticionários.