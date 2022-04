Rendimento Básico Incondicional projeto piloto em Alcácer do Sal

A proposta é dar uma verba monetária para testar como gerem as pessoas esse dinheiro. A ideia do Rendimento Básico Incondicional é escolher um grupo de cidadãos de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal e procurar perceber quais são as necessidades locais. Tirar a pressão da procura de trabalho, dar dinheiro a todos os que têm ou não emprego, escolher a amostra do projeto piloto. Tudo isto está ainda no papel mas os impulsionadores da ideia querem procurar o máximo de apoios para experienciar no terreno esta ideia. Reportagem de Paula Véran