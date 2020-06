Reportagem Antena 1 no CHUC no combate à covid-19

Foto: Lusa

Desde março o conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), decidiu dedicar o Hospital dos Covões, em Coimbra, em exclusivo ao tratamento de doentes com Covid-19 e ao mesmo tempo manteve nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), 22 camas no Serviço de Doenças Infecto-contagiosas, também, para doentes com o novo coronavírus. Sendo que as crianças dos zero aos dezoito anos foram seguidos e tratados no Hospital Pediátrico.