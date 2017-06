Partilhar o artigo Repórter da Antena 1 descreve desastre com Canadair Imprimir o artigo Repórter da Antena 1 descreve desastre com Canadair Enviar por email o artigo Repórter da Antena 1 descreve desastre com Canadair Aumentar a fonte do artigo Repórter da Antena 1 descreve desastre com Canadair Diminuir a fonte do artigo Repórter da Antena 1 descreve desastre com Canadair Ouvir o artigo Repórter da Antena 1 descreve desastre com Canadair