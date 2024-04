Resposta às filas nas Lojas do Cidadão? Atendimento vai ter balcão único nos próximos dois anos

O processo foi rápido, embora tenha precisado de colocar três códigos de segurança antes de ter esta assinatura digital. “Parece complexo, mas faz parte”, descreve Leonor Figueiredo, a funcionária que atendeu Lúcia.Ao lado de Leonor, Vítor Nunes atende um imigrante, também ele a precisar da chave móvel digital. Falam em inglês, mas Vítor tem dificuldade em percebê-lo. Entre palavras enrascadas e mais uns códigos, lá conseguem tratar do assunto.“Geralmente às segundas-feiras, aos sábados e a seguir aos feriados nós temos uma afluência muito grande”, assinala Vítor, que trabalha juntamente com Leonor no Espaço Cidadão, um dos 17 serviços da loja.Olhando para o conceito da Loja do Cidadão, João Dias diz que “é uma espécie de shopping center, onde estão as principais entidades do Estado e também algumas privadas”.