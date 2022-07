Restrições nos hospitais sem fim à vista

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O hospital de Braga vai contratar em breve mais obstetras. Para já, o bloco de partos vai estar fechado na sexta-feira e no domingo. No Hospital de Aveiro durante este mês pode haver falta de médicos para preencher as escalas. A partir de hoje, as informações sobre as urgências vão estar no portal do serviço nacional de saúde.