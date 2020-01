Resultado negativo para caso suspeito de coronavírus em Lisboa

, lê-se em comunicado publicado no portal da autoridade sanitária.No sábado, a DGS adiantara que o doente, regressado da China, onde esteve em Wuhan, na província de Hubei, o epicentro da nova pneumonia viral, estava “sob observação no Hospital de Curry Cabral em Lisboa”.

O Hospital Curry Cabral, na capital portuguesa, é a unidade de referência para casos suspeitos de infeção com o coronavírus.



“Já foi publicada no site da DGS uma orientação sobre o novo Coronavírus (2019-nCoV), com os procedimentos a adotar pelos profissionais em caso de suspeita ou confirmação de caso de infeção, tendo ainda sido produzidos materiais informativos -cartazes e folhetos - para divulgação nos aeroportos, portos e unidades de saúde”, adianta ainda a entidade liderada por Graça Freitas na nota deste domingo.“A DGS mantém-se atenta e a acompanhar a situação, em articulação permanente com instituições/organizações nacionais e internacionais para adoção de medidas a nível nacional e em consonância com as recomendações que forem sendo emitidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC)”, lê-se no mesmo texto., a cidade chinesa onde foram detetados os primeiros casos do vírus 2019-nCov.

Só na China, o coronavírus já causou a morte a 56 pessoas e infetou outras 1975 - 324 estão em estado grave.

Ouvida pela agência Lusa,“Estamos em contacto com os cidadãos e a cooperar com outros países europeus para procurar reforçar o apoio aos compatriotas portugueses retidos”, afirmou a fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Vírus a ganhar força



e que o número de infeções deve continuar a aumentar.

Arlinda Brandão – Antena 1



As autoridades chinesas haviam já advertido que o país se encontrava no ponto “mais crítico” de prevenção e controlo do vírus.Por outro lado, o jornal oficial chinêsnoticiou este domingo que”.As autoridades chinesas estão nesta altura a alarga as medidas de prevenção contra a propagação do vírus, desde logo o encerramento do acesso à cidade de Shantou, no sudeste, e a suspensão dos serviços de autocarro interprovinciais em Pequim, Tianjin, Xian e na província de Shandong.Xangai, no leste da China, confirmou no sábado a primeira morte devido ao novo coronavírus. Nesta cidade, foi anunciada a suspensão da linha de comboio que liga o centro ao bairro de Anting, na fronteira com a província de Jiangsu.O Centro Europeu de Controlo de Doenças classifica como baixa a possibilidade de transmissão secundária na União Europeia: “Desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção relacionadas com um eventual caso importado”.

c/ agências