Retomadas buscas no rio Tejo por pescadores desaparecidos

“Na sequência do agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima, e após a suspensão das buscas, por via marítima, no período da manhã,”, lê-se numa nota da Autoridade Marítima Nacional “Por terra, as buscas mantiveram-se através das equipas da Polícia Marítima nas margens norte e sul”, esclarece a nota, acrescentando que as buscas vão decorrer até ao pôr-do-sol.No barco seguiam mais dois pescadores, que ficaram feridos, mas que foram resgatados e assistidos no Hospital Garcia de Orta em Almada.Na terça-feira, o capitão do Porto de Lisboa, Paulo Rodrigues Vicente, disse que são nulas as probabilidades de encontrar os pescadores com vida, mas frisou que as autoridades nunca desistirão de completar as buscas até que os dois desaparecidos sejam encontrados.No que diz respeito ao que motivou o acidente, Paulo Rodrigues Vicente adiantou que está a decorrer um processo de averiguações, com recolha de provas e diligências policiais.Também a Transtejo/Soflusa anunciou, numa resposta enviada à agência Lusa, a "instauração imediata de um inquérito interno" para apuramento das circunstâncias e responsabilidades do acidente.