Retrato dos Açores

Em São Miguel vivem mais jovens do que idosos. Ao contrário do resto do país, os Açores têm ainda uma proporção diferente. Há 95 idosos por cada 100 jovens. Quando no total do país são 161 idosos por uma centena de jovens. No entanto, no arquipélago há menos escolaridade e menor poder de compra. A taxa de abandono escolar nos Açores é mais do dobro da nacional.