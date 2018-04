Ricardo Salgado arguido no caso EDP

RTP20 Abr, 2018, 19:52 / atualizado em 20 Abr, 2018, 20:46 | País

Os advogados afirmam que "é falsa e despropositada a tese agora fabricada pelo Ministério Público de que o Dr. Ricardo Salgado teria participado num suposto acto de corrupção do Dr. Manuel Pinho, em benefício do GES e da EDP".



Dizem ainda que "sem prejuízo disto, no acto formal de constituição de arguido realizado no processo, apenas foi transmitida ao Dr. Ricardo Salgado uma indiciação parca e repleta de generalidades".



Esta quinta-feira o jornal Observador avançou que Ricardo Salgado ia ser constituído arguido neste processo judicial, que investiga benefícios de mais de 1,2 mil milhões de euros alegadamente concedidos à EDP por Manuel Pinho, ex-ministro da Economia do Governo de José Sócrates.

"Até agora", dizem os advogados de Salgado, "o Observador teve uma maior deferência pela Defesa, porque já transmitiu mais detalhes quanto às intenções do M.P., no inquérito" e que "apesar de a Defesa já ter requerido ao M.P. a consulta do processo, ainda não lhe foi informado que o processo estará disponível no DCIAP, para esse efeito"."O Dr. Ricardo Salgado e a sua Defesa não só manifestam o seu desagrado quanto às permanentes violações dos seus direitos nos processos judiciais em curso, mas antes rejeitam-nas e repudiam-nas, porque são feitas com o único objectivo de o pré-condenar na praça pública", lê-se no comunicado enviado às redações. "O Dr. Ricardo Salgado não contribuirá para o triste espectáculo público a que se tem assistido sobre casos judiciais e que nada tem credibilizado a Justiça", acrescentam.