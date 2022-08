Risco acrescido de incêndios. "Vamos entrar numa terceira vaga de calor"

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Após a reunião desta quarta-feira com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, começou por agradecer o esforço do dispositivo de combate a incêndios. Sublinhou depois que o país vai "entrar numa terceira vaga de calor, a partir do dia 20, que se vai prolongar por setembro".