Risco de exposição muito elevado a radiação ultravioleta hoje em Portugal

21 Ago, 2017

À exceção da ilha Terceira, onde o risco é baixo, e da ilha de São Miguel, onde o risco é elevado, todo o território nacional apresenta risco de exposição muito elevado à radiação UV.

Para as regiões com risco `muito elevado`, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é `baixo`, 3 a 5 (`moderado`), 6 a 7 (`elevado`), 8 a 10 (`muito elevado`) e superior a 11 (`extremo`).

O IPMA prevê para hoje, no continente, tempo quente com céu geralmente limpo, com aumento gradual de nebulosidade no litoral oeste e no barlavento Algarvio, uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena descida da máxima, que será acentuada no litoral das regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas variam entre os 26 graus centigrados, previstos para Sines, e os 39 graus centígrados, em Évora.