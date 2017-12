Ritmo da emigração de portugueses está a diminuir

O Brexit e a crise em Angola, estão a diminuir o ritmo de partida para este pais africano e também para o Reino Unidos.



Mas o que é certo é que dois milhões, 266 mil e 735 pessoas nascidas em Portugal vivem no estrangeiro.



França continua a ser o principal país de acolhimento, só lá, estão 724 mil portugueses.



No entanto, a tendência continua a ser de descida desde 2013.



O Relatório revela que a emigração atingiu o valor máximo deste século em 2013, com cerca de 120 mil saídas, e, desde então, este número tem vindo a diminuir.



Uma trajetória em linha com a recuperação económica no país, embora a um ritmo mais lento.