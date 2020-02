Rodrigo Cavaleiro acredita que é possível identificar autores dos insultos a Marega

O presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) acredita que é possível identificar os autores dos insultos racistas a Marega.



Rodrigo Cavaleiro diz que com a informação que já recebeu essa identificação pode ser feita.



Rodrigo Cavaleiro entrevistado na Antena 1 pelo jornalista Nuno Rodrigues,



Durante o dia de segunda-feira a PSP anunciou que já está a analisar as imagens de vídeo vigilância do Estádio D. Afonso Henriques, o recinto onde decorreu o jogo em que Marega foi insultado.