Rosa Grilo admitiu em Tribunal que matou o marido

A informação chega através de vários órgãos de comunicação social na sequência da sessão do julgamento da antiga advogada de defesa, no Tribunal de Vila Franca de Xira.



No testemunho, Rosa Grilo acabou por descrever os atos que levaram ao homicídio e a forma como tentou esconder o corpo.



O julgamento em causa tem no bancos dos réus, a ex-advogada Tânia Reis e o perito forense João de Sousa.



Estão acusados de terem criado provas no caso da morte do triatleta Luís Grilo.