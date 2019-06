Roubos a idosos. Detidos 13 suspeitos em operação policial

RTP25 Jun, 2019, 11:19 / atualizado em 25 Jun, 2019, 11:47 | País

A operação visou dar cumprimento a 42 mandados de busca, dos quais 26 em residências e veículos, e 16 mandados de detenção. Foi desencadeada pela Secção de Investigação Criminal da Unidade de Intervenção.



“Os suspeitos selecionavam as vítimas, maioritariamente idosos vulneráveis, residentes na zona interior do país, e através de manobras de distração entravam nas suas residências das quais furtavam ouro e dinheiro, recorrendo à violência sempre que estas ofereciam resistência”, lê-se numa nota da Guarda Nacional Republicana.



“A GNR neste processo, em investigação há cerca de dois anos, registou mais de 30 vítimas, tendo-lhes sido subtraídos bens num valor superior a 100 mil euros”, prossegue o texto.



Os alegados membros do grupo, detalha ainda a Guarda, faziam-se passar por empregados de limpeza, “a mando da paróquia local”, ou por “assistentes sociais do centro de saúde para auxiliar os idosos a tomar medicação”.“Solicitavam papel e caneta para deixar um recado a vizinhos; solicitavam um copo de água porque se sentiam mal. Para não serem detetados, alternavam, com muita frequência, de viaturas de aluguer de curta duração, nos seus deslocamentos ao longo de todo o território nacional”, explica a GNR.Esta operação mobilizou 275 efetivos das forças de segurança, entre os quais militares da Unidade de Intervenção da GNR, da Direção de Investigação Criminal, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e dos comandos territoriais de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, além de “elementos da Polícia de Segurança Pública”.Os detidos vão ser presentes na próxima quinta-feira ao Tribunal Judicial de Sintra para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.Ao final da manhã ainda havia diligências em curso.