RTP. Contrato de Concessão entra hoje em fase de consulta pública

O fim da RTP Memória não é uma questão encerrada. O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media diz que esta é uma possibilidade que fica em aberto, através da proposta de revisão do Contrato de Concessão da RTP, que entra hoje em consulta pública.



Nuno Artur Silva garante que será a administração da empresa a decidir o que fazer com o canal.



Ouvido pela Antena1, o secretário de Estado diz que faria mais sentido, no lugar da RTP Memória, a criação de um canal com conteúdos para crianças, feitos em português.



Quanto à rádio, neste documento, a Antena3 deixa de ter a definição de rádio "jovem" e aposta-se mais na informação na Antena1, mantendo-se o modelo nas restantes antenas: a Antena 2, a RDP África e a RDP Internacional. Nuno Artur Silva destaca o maior peso dado à informação na Antena1 que, no entanto, se manterá uma rádio generalista.



Com atraso, devido à pandemia, a proposta de revisão do Contrato de Concessão da RTP entra hoje em fase de consulta pública, disponível durante um mês.