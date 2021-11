Rui Moreira declara-se inocente no processo Selminho

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O processo de audição do caso Selminho, no qual o presidente da Câmara do Porto é acusado do crime de prevaricação, devido a um negócio no qual terá alegadamente beneficiado a imobiliária da própria família, decorreu esta terça-feira de manhã.