Rui Moreira desconhecia fecho de esquadra da PSP na Baixa do Porto por falta de polícias

DR

No sábado e no domingo, a esquadra do Infante só abriu portas às quatro da tarde por falta de polícias. O presidente da Câmara do Porto diz que não foi avisado do encerramento. Rui Moreira diz não querer dramatizar o caso, mas não esconde que está preocupado.