Rui Moreira sabe hoje se vai a julgamento no processo Selminho

A decisão instrutória, a cargo da juíza Maria Antónia Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, está prevista ser conhecida depois das 14h30, hora a partir da qual os intervenientes serão notificados do despacho de pronúncia (ida a julgamento) ou de não pronúncia do autarca.No debate instrutório, realizado em 29 de abril,Isto, num conflito judicial que opunha há vários anos a câmara à empresa imobiliária (Selminho), que pretendia construir num terreno na escarpa da Arrábida.", declarou o procurador Nuno Serdoura, no debate instrutório.O magistrado do MP questionou a tese de que "advogado incompetente" - Pedro Neves de Sousa -, a quem Rui Moreira outorgou uma procuração, tenha decidido tudo sozinho, nomeadamente quanto ao acordo com a Selminho, potencialmente prejudicial para o município.O MP lembrou que anos antes a Selminho podia ter pedido a reparação de danos por retirada da capacidade construtiva dos terrenos na Arrábida, contudo só o fez após Rui Moreira ter assumido a liderança da Câmara do Porto (tomou posse em 23 de outubro de 2013).Por seu turno,do procurador do MP.O advogado Tiago Rodrigues Bastos questionou qual é "a prova direta" de que Rui Moreira teve intervenção no processo Selminho, respondendo: "zero", lembrando que "nenhum dos intervenientes foi nomeado" por Rui Moreira e que outros já vinham do mandato anterior, liderado pelo social-democrata Rui Rio.

Para o advogado, o procurador do MP "fez uma coisa extraordinária, ao longo da acusação" e no debate instrutório: "um processo de intenções", lembrando que estes mesmos factos já foram analisados em ação judicial que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, na qual a Selminho, empresa da família do autarca e dele próprio, demandava a CMP.