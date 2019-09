Rui Rio quer comprar uma "guerra" por um "país mais equilibrado"

Foto: Luís Forra/Lusa

Rui Rio recorreu à poesia na hora de criticar o Governo de António Costa. Na Festa do Pontal, o líder do PSD decidiu homenagear o poeta algarvio António Aleixo e citou umas quadras de sátira ao PS.





O mote para as legislativas, segundo Rui Riu será uma "guerra pela descentralização, pela desconcentração". "Vamos afrontar, se necessário for, interesses instaldos em nome de um país mais equilibrado", declarou.





"Acho que é uma guerra que vale a pena comprar em nome do futuro do país", afirmou o líder social democrata perante uma plateia de mil militantes.





No arranque do ano político do PSD, Rui Rio homenageou ainda Sá Carneiro e o poeta António Aleixo.