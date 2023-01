Rui Rocha diz que atual governo é inviável

O novo líder do Iniciativa Liberal reuniu-se esta tarde em Lamego com o mais recente núcleo do partido.



À margem do encontro, considerou confuso o processo de nomeação do novo secretário de Estado da Agricultura.



Sublinhou também que o Chega, de André Ventura, apenas tem para oferecer ao país mais estatismo.