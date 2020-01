"Sagres" inicia viagem à volta do mundo

500 anos depois de Fernão Magalhães as dificuldades de navegação sao outras.



A primeira tirada da viagem é entre Lisboa e Tenerife. No Oriente o tráfego marítimo é intenso, o controlo da navegação é por isso também mais dificil. Dos 142 tripulantes do navio-escola Sagres, quatro são mulheres.



Os 22 portos dos 5 continentes que vão fazer parte desta história estão de alguma forma relacionados com a identidade portuguesa. Um dos objetivos é reavivar a memória sobre este passado.



A RTP vai acompanhar esta viagem que termina em janeiro de 2021. Dois pontos altos da viagem serão a passagem do navio por Tóquio durante os Jogos Olímpicos e a travessia do Estreito de Magalhães em outubro.