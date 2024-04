Santa Casa. "Um ano é mais do que suficiente para colocar instituição no trilho"

A ex-presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social considera que o Governo tem motivos para afastar a provedora da Santa Casa, devido às dificuldades na instituição, que continua sem soluções à vista.Isabel Meirelles, ex-deputada do PSD, justifica assim à Antena 1 os argumentos do Governo para exonerar os atuais responsáveis da Santa Casa, entre os quais a socialista Ana Jorge.Na leitura do comentador de economia da Antena 1 Pedro Sousa Carvalho, os problemas na instituição não são de agora.