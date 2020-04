Santander e Millennium BCP exigem uso de máscara

A partir de hoje, as idas ao banco passam a obedecer a novas regras. Em pelo menos duas instituições bancárias, passa a ser obrigatório o uso de máscara. Os clientes do Santander ou do Millennium BCP só podem ser atendidos, se estiverem protegidos com este material. Estes bancos decidiram implementar a recomendação da Direção Geral de Saúde, para o uso de máscaras em espaços fechados com outras pessoas.