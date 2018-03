São já 42 casos confirmados de sarampo em Portugal

RTP19 Mar, 2018, 10:42 / atualizado em 19 Mar, 2018, 11:59 | País

Dos 42 casos confirmados de sarampo, todos dizem respeito a adultos e existem 39 casos "a aguardar resultados", adiantou o secretário de Estado da Saúde esta segunda-feira.



Fernando Araújo revelou ainda que os 42 casos confirmados de sarampo ocorreram todos em adultos, ao passo que o número de casos suspeitos, um total de 117, abrange "apenas uma criança, de 12 meses", com "um prognóstico muito favorável. Não ficou internada".



"É expectável que surjam mais casos"

O secretário de Estado indicou ainda que a maioria dos casos diz respeito "a adultos jovens", com idades entre os 20 e os 40 anos, a maior parte "profissionais de saúde", sendo que "mais de dois terços estavam vacinados".Quanto aos casos confirmados, o último foi registado no domingo e está relacionado com uma utente de Pombal que contactou diretamente com um cidadão francês.O governante garantiu, no entanto, que o surto está controlado. Contudo, “é normal e expectável que surjam mais casos mas o surto neste momento está em fase de controle, de acordo com as características previsíveis”.“Em termos de internamento, existem cinco doentes internados: três no Santo António, um no São João e um em Matosinhos, dos quais apenas um caso está confirmado”, disse o secretário de Estado da Saúde.No Hospital de Braga não está referenciado qualquer caso, como foi avançado inicialmente.A Direção-geral da Saúde apela à vacinação e aconselha a quem apresentar sintomas a contactar a linha de Saúde 24, em vez de ir ao Hospital.Em março de 2017, a Organização Mundial da Saúde alertou para o agravamento da situação do sarampo em vários países da Europa.A ocorrência de surtos de sarampo em alguns países europeus, devido à existência de comunidades não vacinadas, colocou Portugal em elevado risco.De acorso com a DGS, não há razões para temer uma epidemia de grande magnitude, uma vez que a larga maioria das pessoas está protegida porque foi vacinada ou teve anteriormente a doença.O sarampo é uma das doenças infeciosas mais contagiosas, podendo evoluir gravemente. A vacinação é a principal medida de prevenção contra esta doença e é gratuita.O Programa Nacional de Vacinação recomenda a vacinação com duas doses, aos 12 meses e aos 5 anos de idade.