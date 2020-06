São João com restrições no Grande Porto

Limitações também esta terça-feira na região do Grande Porto, por causa do São João. Pela primeira vez a festa dos martelinhos e do alho porro foi cancelada, algo que nunca tinha acontecido, nem durante a gripe espanhola em 1918. Mas este ano as câmaras do Porto e Gaia cancelaram todos os eventos como arraiais ou fogo de artificio para evitar ajuntamentos.