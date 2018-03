Sarampo em Portugal. Mais de 40 casos confirmados

RTP19 Mar, 2018, 08:20 / atualizado em 19 Mar, 2018, 08:37 | País

De acordo com Graça Freitas, desde o início do surto, foram registados 117 casos suspeitos. "Neste momento temos 117 pessoas suspeitas desde o início do surto. Mas muitas já foram infirmadas. Quase o mesmo número foi infirmado. Quer dizer que o laboratório não confirmou que aqueles sintomas fossem de sarampo".



Ainda de acordo com a diretora-geral de Saúde, "até à data", todos os casos dizem respeito a adultos. Graça Freitas adiantou ainda que muitos dos casos foram verificados em profissionais de saúde.

É esperado um aumento de casos nos próximos dias

De acordo com a diretora-geral de Saúde, os casos estão a aumentar. "Estamos em surto e isso faz parte da dinâmica de um surto. É normal que nos próximos dias, durante um tempo, apareçam casos secundários ou até terciários".



"O sarampo não é uma doença que passe despercebida", disse Graça Freitas. "Na fase incial dá febre, dá conjuntivite, dá pingo no nariz e depois dá aquela erupção cutânea que é característica do sarampo. Não passa despercebida."