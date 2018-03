Sarampo. "Palavra fundamental é vacinar"

Adalberto Fernandes explicou ainda que as unidades de saúde acreditam já ter localizado o primeiro caso.



"Ainda não temos certezas mas tudo indica que o contacto com dois cidadãos que tiveram permanência no estrangeiro com comunidades infetadas e provavelmente não vacinadas fez com que rapidamente essa expressão da infeção se tenha vindo a sentir".



O ministro da Saúde lembrou ainda que a articulação entre a saúde pública e a comunidade educativa está a funcionar bem.



"A palavra fundamental é vacinar. Nós temos que ter consciência que a vacinação é um escudo, é uma defesa que nós temos contra este tipo de ataque. Os vírus existem, as doenças transmissíveis não foram integralmente erradicadas e nós só defendemos bem as comunidades e as populações se tivermos a convicção daquilo que a ciência nos diz, a evidência científica nos demonstra, que a vacina é segura, é eficaz, é protetora", concluiu o governante.Os casos de sarampo confirmados em Portugal são agora 53. Há ainda quarenta e uma pessoas à espera do resultado das análises, entre elas um bebé com um ano.



O Programa Nacional de Vacinação recomenda a vacinação com duas doses, aos 12 meses e aos 5 anos de idade.



A Direção-geral da Saúde apela à vacinação e aconselha a quem apresentar sintomas a contactar a linha de Saúde 24 em vez de ir ao hospital.



Em março de 2017, a Organização Mundial da Saúde alertou para o agravamento da situação do sarampo em vários países da Europa.



A ocorrência de surtos de sarampo em alguns países europeus, devido à existência de comunidades não vacinadas, colocou Portugal em elevado risco.



De acorso com a DGS, não há razões para temer uma epidemia de grande magnitude, uma vez que a larga maioria das pessoas está protegida porque foi vacinada ou teve anteriormente a doença.