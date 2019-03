Sargentos exigem contagem de todo o tempo de serviço

Foto: Lusa

Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos, ouvido esta tarde pela Antena1, justifica as expetativas dos militares, depois da promulgação do diploma sobre a contagem de tempo dos professores.



Num comunicado enviado esta tarde às redações, a Associação Nacional de Sargentos lembra que as carreiras dos militares têm caraterísticas próprias que devem ser tidas em conta pela tutela.