Saúde. Acidente Vascular Cerebral é a principal causa de incapacidade neurológica

A organização mundial de saúde estima que a doença cerebrovascular permaneça entre as quatro principais causas de mortalidade até ao ano de 2030. Hoje assinala-se o dia mundial do AVC. A médica neurologista Amélia Nogueira Pinto, esteve no Bom Dia Portugal falou sobre as principais causas de AVC e alertou para os comportamentos de risco, como a má alimentação.