Saúde. Crescimento anormal da glândula mamária nos homens

Foto: Sheng Li - Reuters

O crescimento anormal da glândula pode estar relacionado com doenças ou fármacos, mas também pode não ter nenhuma causa aparente.



A cirurgiã plástica Ana Silva Guerreira esteve no Bom Dia Portugal e explicou que esta é uma condição sintomática que poderá ter regressão sem qualquer intervenção cirúrgica.



No entanto, há que fazer uma avaliação prévia, tentando definir se tem uma causa patológica, ou se advém de medicação.