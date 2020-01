Saúde. Governo apela aos profissionais que denunciem casos de violência

António Sales falava aos jornalistas na sequência de mais uma agressão a uma enfermeira, ocorrida na madrugada de hoje nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



O crime é semi-público e exige denúncia. Daí, a recomendação do secretário de Estado da Saúde.



No caso da enfermeira agredida em Santa Maria, e de acordo com a bastonária da Ordem, os agressores continuaram na sala. O secretário de Estado da Saúde garante que foram identificados pela polícia.



Em declarações aos jornalistas, à margem uma visita ao Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24), em Lisboa, António Sales condenou "todas as formas de violência" e manifestou "a solidariedade do governo e do Ministério da Saúde para com todos os profissionais de saúde".