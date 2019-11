Seca em Portugal. Regiões do Algarve e Alentejo são as mais afetadas pela falta de água

O Ministro do Ambiente garante que não há albufeiras em situações de rutura, mas quer mudar os consumos de água no país. Algarve e Alentejo são as regiões de Portugal onde mais falta água. No fim deste mês o Governo reúne-se com as autarquias, e os setores agrícola e do turismo.