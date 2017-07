Partilhar o artigo Seca em Portugal tornou-se severa ou extrema em 80 por cento do território Imprimir o artigo Seca em Portugal tornou-se severa ou extrema em 80 por cento do território Enviar por email o artigo Seca em Portugal tornou-se severa ou extrema em 80 por cento do território Aumentar a fonte do artigo Seca em Portugal tornou-se severa ou extrema em 80 por cento do território Diminuir a fonte do artigo Seca em Portugal tornou-se severa ou extrema em 80 por cento do território Ouvir o artigo Seca em Portugal tornou-se severa ou extrema em 80 por cento do território