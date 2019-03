Seca. Governo autoriza contratação de camiões cisterna como prevenção

DR

É com preocupação que o Governo acompanha a situação de seca no país. A Comissão Permanente da Seca esteve reunida durante a tarde desta quarta-feira para analisar o que se passa.



Quanto ao restante território nacional, o ministro da Agricultura contabiliza mais de 57 por cento do país em seca moderada. Capoulas Santos sublinhou também que na alimentação para os animais, sem chuva, a situação vai agravar-se.



Relativamente ao consumo humano, o Governo autorizou a Águas de Portugal a preparar a contratação de camiões cisterna, como revelou o ministro do Ambiente, Matos Fernandes.