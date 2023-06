Seca. Governo vai criar task force e aplicar limites ao uso de água no Algarve

Na barragem de Odeleite, Beliche, vão ser aplicadas medidas como; e, no caso dos campos de golfe e jardins precários, mesmo que haja uma alternativa como a utilização da água para reutilização, a redução será de cerca de 50%.“Decidimos também,pela APA, Direção-Geral da Agricultura e outras entidades do Ministério da Ambiente e da Agricultura, para revermos os títulos de utilização de recursos hídricos que foram atribuídos”, adiantou o ministro do Ambiente em conferência de imprensa.Duarte Cordeiro explicou que “o nosso país, em particular no mês de maio, teve um nível de precipitação cerca de 35% abaixo do normal” e que “temos neste momento níveis críticos de água no solo”. As zonas do país mais afetadas são o Vale do Tejo e o Sul.“Do ponto de vista dos índices de seca,” e a previsão é que as temperaturas do ar se mantenham “acima da média”, afirmou.A nível da capacidade das albufeiras, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) indica que o país está agora melhor do que no ano passado. Atualmente o valor é de 79%, quando um ano antes estava nos 65%.“Mas,”, frisou o ministro. Neste caso, Algarve e Alentejo são as zonas com níveis mais reduzidos.Ainda assim, “a situação de Portugal, quando comparada com a situação de Espanha, é bastante diferente”, já que Portugal tem 79% de água nas albufeiras, enquanto o país vizinho tem 48% nas suas, acrescentou o governante.