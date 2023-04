Secil com operação de limpeza de terrenos no Parque Natural da Arrábida

Foto: Secil

A cimenteira Secil é uma das maiores proprietárias privadas de zona florestal, no concelho de Setúbal. Apesar de ter uma política de limpeza de terrenos durante todo o ano, é na altura mais crítica de risco de incêndios florestais, que a empresa reforça as equipas que trabalham nas faixas de gestão de combustível. A segurança é primordial para a Secil, mas a defesa do ambiente e da biodiversidade, do Parque Natural da Arrábida, são também grandes apostas da cimenteira. Aliás, nas instalações da fábrica, no Outão, há viveiros com espécies de plantas, que irão ser replantadas em espaços que já foram utilizados enquanto pedreira. Ou seja, a Secil faz a recuperação paisagística.