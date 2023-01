Secretária de Estado da Agricultura. Marido de Carla Alves demarca-a de processo

Américo Pereira é acusado de três crimes, mas garante que Carla Alves, com quem é casado, não tem nada a ver com as acusações. O ex-autarca de Vinhais, investigado por suspeitas de corrupção, garante que vai provar "que é tudo mentira e falso".