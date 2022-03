SEF e Governo lançam plataformas online para ajudar ucranianos

O SEF refere que os cidadãos com proteção temporária têm acesso, no decorrer do processo, aos números fiscal, de Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde. Desta forma podem desde logo aceder aos vários serviços e ao mercado de trabalho.



A plataforma, SEFforUkraine.sef.pt está em três línguas: ucraniano, inglês e português.



O Governo também criou uma plataforma de registo e proteção a crianças e jovens ucranianos que chegam a Portugal sem estarem acompanhados por um adulto.



Esta plataforma permite o registo destes menores e o levantamento de disponibilidades de acolhimento temporário, bem como a identificação de ações voluntárias de transporte para território nacional.