Segunda circular encerrada para retirar pórtico informativo

A Câmara de Lisboa explica, em comunicado, que a interrupção se deve à necessidade de ultimar os trabalhos de limpeza, nomeadamente da retirada do pórtico informativo que ficou danificado na via.



O trânsito vai ser cortado a partir das entradas da Rotunda do Relógio e da Alta de Lisboa, sendo apenas retomado na entrada após a Churrasqueira do Campo Grande.



As outras entradas e saídas da Segunda Circular estão a funcionar normalmente.



O despiste, que ocorreu por volta da uma da manhã, provocou três vítimas mortais, entre os 20 e os 40 anos de idade. Seguiam todas no carro que se despistou.