Segunda vaga da Covid-19 é muito provável, diz Hans Kluge da OMS

Hans Kluge sublinha a necessidade de se usar as lições da primeira vaga.Desde março morreram pelo menos mais 159 mil pessoas no continente europeu, comparando com o mesmo período do ano passado.A especialista da OMS, Catherine Smallwood considera impossível não relacionar o pico da Covid-19 com o excesso de mortes.Segundo os números da OMS, mais de 94 por cento de todas as mortes relacionadas com a Covid-19 foram de pessoas com mais de 60 anos de idade e 59 por cento eram homens.Em 97 por cento dos casos, havia outra doença prévia, na maior parte dos casos cardiovascular.