Seguradoras avaliam em 750 milhões de euros os estragos do mau tempo
Um valor avançado pelo presidente da Associação Portuguesa de Seguradores diante da comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Já deram entrada entrada nas seguradoras cerca de 140 mil participações.
As seguradoras estimam que as indemnizações por causa das tempestades que atingiram o território português possam chegar aos 750 milhões de euros.O presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira, fez saber que mais metade dos sinistros foram em Leiria e a larga maioria das apólices ativadas corresponde a danos em habitações.
O valor de 750 milhões de euros quase iguala o que foi pago pelas seguradoras nos últimos 20 anos.