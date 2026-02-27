Seguradoras avaliam em 750 milhões de euros os estragos do mau tempo





As seguradoras estimam que as indemnizações por causa das tempestades que atingiram o território português possam chegar aos 750 milhões de euros.O presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira, fez saber que mais metade dos sinistros foram em Leiria e a larga maioria das apólices ativadas corresponde a danos em habitações.O valor de 750 milhões de euros quase iguala o que foi pago pelas seguradoras nos últimos 20 anos.