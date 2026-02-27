Seguradoras avaliam em 750 milhões de euros os estragos do mau tempo

Seguradoras avaliam em 750 milhões de euros os estragos do mau tempo

Um valor avançado pelo presidente da Associação Portuguesa de Seguradores diante da comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Já deram entrada entrada nas seguradoras cerca de 140 mil participações.

Antena 1 /
Lusa

VER MAIS
As seguradoras estimam que as indemnizações por causa das tempestades que atingiram o território português possam chegar aos 750 milhões de euros.
O presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira, fez saber que mais metade dos sinistros foram em Leiria e a larga maioria das apólices ativadas corresponde a danos em habitações.

O valor de 750 milhões de euros quase iguala o que foi pago pelas seguradoras nos últimos 20 anos.

Artigos Relacionados

PUB
PUB