Segurança dos peregrinos em Fátima está a ser preparada "há meses"

Helena fazenda revelou no programa da RTP Prós e Contras, que a GNR é a força de segurança territorialmente competente "aglutinadora" de tudo o resto o que implica a ação.



Já a PSP irá ter sob a sua alçada a segurança das "altas individualidades", incluindo o Papa.



Todas as operações têm estado a ser articuladas com as forças de segurança do Vaticano.