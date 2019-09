Segurança Social tem já mais de 20 mil milhões de euros em reservas financeiras

RTP

Esta informação financeira indica que este dinheiro é suficiente para pagar um total de 18 meses e meio de pensões do regime previdencial.



Um dos fatores para este aumento das contribuições para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é o aumento do emprego, como explicou à Antena 1, a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim.



Esta reserva financeira corresponde a 9,9 por cento do Produto Interno Bruto português e destina-se exclusivamente ao pagamento de pensões.