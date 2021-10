Seis detidos em operação da PSP de combate ao tráfico de armas em Portugal

A operação policial "Scorpion" começou às 5 da manhã a cargo do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, adiantou a instituição em comunicado.

Decorreu nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro.

Foram cumpridos mais de cinco dezenas de mandados de busca domiciliária e não domiciliária e de detenção.

A RTP sabe que para além das seis detenções foram apreendidas armas, carros e motas.

A investigação contou com a participação de efetivos policiais dos departamentos de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, de Investigação Criminal da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, dos Comandos Distritais de Faro e Setúbal, da Unidade Especial de Polícia, através do Grupo de Operações Especiais e Corpo de Intervenção, e da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana.