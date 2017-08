Seis incêndios combatidos por mais de 1500 bombeiros

Jorge Almeida - RTP 17 Ago, 2017, 21:45 | País

O incêndio em Mação é o que continua a inspirar maior preocupação. O fogo já alastrou à zona de Belver, no concelho do Gavião, distrito de Portalegre. Cerca de mil operacionais estão no terreno com o apoio de 303 viaturas.



No Sardoal, no distrito de Santarém, o fogo continuava longe de estar controlado ao início da noite. O fogo chegou à aldeia de Lercas, no concelho de Abrantes, e dois bombeiros ficaram feridos com queimaduras de 1º e 2º graus.Às 21h00, no distrito de Viseu, estavam a ser combatidos incêndios em Resende, por 147 operacionais apoiados por 40 veículos e em Castro Daire, foram destacados 121 efetivos com 34 viaturas.Em Boticas, Vila Real, estão no terreno 87 operacionais e 20 viaturas, enquanto em Aveiro, na zona da Horta, as chamas estavam a ser combatidas por 104 operacionais com 27 veículos.Os incêndios levaram, no caso de Mação, ao corte da Estrada Nacional (EN) 244-3, entre Louriceira e Serra, EN244, entre Mação e Chão de Codes, a A23, nos dois sentidos entre os nós de Mouriscas e de Mação, e estava em avaliação o fecho de vias de acesso a Ortigas, por questões de segurança.A autoestrada A1 já reabriu ao trânsito depois de ter estado cortada entre Albergaria-a-Velha e Aveiro Sul, desde o início da tarde.