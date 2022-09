Seis pessoas assistidas por inalação de fumo num incêndio em Castelo Branco

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco indicou que um dos feridos ligeiros foi transportado "por precaução" para o Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco.

O fogo deflagrou numa oficina auto, situada na Rua da Carreira de Tiro, em Castelo Branco, e o alerta foi dado às 06:41.

À Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Castelo Branco explicou que segundo o proprietário, um homem de 72 anos, no interior do imóvel estavam diversas ferramentas e peças, cinco viaturas, uma mota e um reboque que ficaram destruídas.

"As causas são ainda desconhecidas, bem como o valor do prejuízo, sendo que o proprietário não tinha seguro", referiu.

Foram mobilizados para o local seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, com 20 operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)do HAL e duas viaturas da PSP, com quatro agentes.